Глава РУСАДА подтвердил, что при прошлом руководстве в организации могли происходить хищения
15:10 13.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус подтвердил информацию о возможных хищениях в организации прошлым руководством. Об этом он заявил ТАСС.
В субботу телеграм-канал Mash сообщил, что новое руководство РУСАДА выявило финансовые нарушения в деятельности предшественников на сумму более миллиарда рублей.
"К этому расследованию мы привлекли независимую организацию. В результате были выявлены факты, которые были представлены наблюдательному совету РУСАДА. После материалы были переданы в органы прокуратуры и МВД, на их основании была проведена проверка и возбуждено уголовное дело", - добавил он.
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