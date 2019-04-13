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В Одессу из США прибыли 35 военных машин Hummer для украинской армии

15:45 13.04.2019 Источник: Интерфакс

В Одессу из США прибыли 35 боевых машин "Hummer", которые будут направлены в боевые подразделения на линии столкновения в Донбассе, сообщил министр обороны Украины Степан Полторак.

"За последнее время уровень военно-технической помощи значительно возрос. Это касается всех наших партнеров, в первую очередь США. В настоящее время в Одессе разгружаются боевые "Hummer" - 35 машин. Из них 20 бронированных, которые пойдут в боевые подразделения, и 15 машин медицинского обеспечения", - рассказал С.Полторак во время встречи с военнослужащими 58-й отдельной мотопехотной бригады в Конотопе (Сумская обл.), сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

По его словам, вся помощь сразу направляется непосредственно в подразделения на линии боевого столкнове

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