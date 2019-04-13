В Disney собираются взять паузу в производстве фильмов "Звездные войны" после 9-го эпизода
16:00 13.04.2019 Источник: Газета.Ru
Глава Disney Боб Айгер заявил, что после девятого эпизода кинофраншизу «Звездные войны» приостановят. Об этом сообщает The Bloomberg.
По его словам, съемки новых картин пока отложат, однако вселенную планируют развивать на телевидении. «Будут и другие фильмы по «Звездным войнам», но будет небольшой перерыв», — заявил Айгер.
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