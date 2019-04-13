Вопрос о пересмотре санкций на украинские товары правительство РФ сейчас не рассматривает - Силуанов

16:50 Источник: Интерфакс

Правительство РФ пока не планирует корректировать декабрьское постановление, которым были введены санкции на широкий круг украинских промышленных товаров.

"Мы сейчас не рассматриваем этот вопрос", - сказал журналистам в Вашингтоне первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, отвечая на соответствующий вопрос.

Санкции создали проблемы не только украинским предприятиям, но и их российским контрагентам. По данным "Интерфакса", в правительство поступил ряд обращений с просьбами о корректировках санкционного режима.

