Набиуллина: Мы видим возможность смягчения ключевой ставки уже в этом году

17:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Движение ключевой ставки вероятнее вниз, нежели вверх, при развитии ситуации в экономике РФ в соответствии с базовым прогнозом. Об этом сообщила журналистам глава Банка России Эльвира Набиуллина на полях ежегодной встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка.

"Если ситуация [в экономике] будет развиваться в соответствии с нашим базовым прогнозом, то, конечно, вероятнее движение вниз, чем движение вверх. Мы видим возможность смягчения уже в этом году, не можем сказать, конкретно когда", - сказала Набиуллина и отметила, что на ближайшем заседании совета директоров регулятора 26 апреля "будут рассмотрены все факторы, исходя из чего будет приниматься решение".