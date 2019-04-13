Минкульт Украины увидел в Грамоте Петра I "свидетельство об аннексии Украинской поместной церкви Московией"

17:30 Источник: Интерфакс

Исторический документ - грамота русского царя Петра I от 1708 года - прибыл минувшей ночью из Германии в Украину, сообщил министр культуры Украины Евгений Нищук.

"Сегодня ночью произошло чрезвычайное событие - из Германии в Украину прибыла уникальная культурная ценность - исторический документ - грамота Петра I. (...) Артефакт, датированный 1708 годом, был утерян во время Второй мировой войны, а с конца 50-х находился в библиотеке Института восточно-европейской истории и краеведения Университета Тюбингена (Федеральная земля Баден-Вюртемберг)", - написал Е.Нищук на своей странице в Фейсбуке в субботу.

Документ отправили в Национальный заповедник "София Киевская", где скоро его представят посетителям.

Глава Минкультуры также сообщил, что, по свидетельствам историков, этот документ красноречиво свидетельствует "об аннексии Украинской поместной церкви Московией". "Ведь в нем есть оговорка Петра I о том, что Москва имела сильные опасения, что Киевская митрополия вернется под власть Константинополя", - пояснил он.