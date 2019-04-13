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Неизвестный протаранил припаркованную машину посла Украины в Лондоне

18:10 13.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посольство Украины в Лондоне заявило, что неизвестный на автомобиле намеренно въехал в припаркованную на стоянке машину посла.

"Около 10:00 (12:00 мск) в субботу, 13 апреля, служебную машину посла Украины в Великобритании, которая была припаркована напротив здания посольства Украины, намеренно протаранили. Полиция была немедленно вызвана, а машина подозреваемого заблокирована. Несмотря на действия полиции, нападающий врезался в машину посла снова", - сказано в сообщении на сайте посольства Украины в Великобритании.

В нем также отмечается, что "в качестве ответной меры полиция была вынуждена открыть огонь по машине нарушителя", который "был задержан и доставлен в полицейский участок".

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