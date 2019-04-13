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НОВОСТИ

Скотленд-Ярд исключил терроризм в инциденте у посольства Украины в Лондоне

18:30 13.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Инцидент в Лондоне в субботу, во время которого 40-летний мужчина протаранил несколько машин у посольства Украины, в том числе автомобиль посла, не связан с терроризмом. Об этом говорится в сообщении, распространенном столичной полицией.

"Этот инцидент не рассматривается как связанный с терроризмом", - отметили в Скотленд-Ярде. Согласно распространенной информации, полиция была вызвана на место инцидента в центре Лондона около 08:30 (10:30 мск), где неизвестный протаранил несколько машин. "Полиция использовала огнестрельное оружие и электрошокер, машина [нарушителя] была остановлена, а мужчина в возрасте около 40 лет был задержан", - отмечается в коммюнике.

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