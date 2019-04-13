У Росси есть вопросы, зачем США размещает систему THAAD в Румынии
19:00 13.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Москва внимательно следит за ситуацией с планами США временно разместить в Румынии передвижной комплекс противоракетной обороны театра военных действий THAAD ("Таад"). Об этом заявил журналистам в субботу замглавы МИД РФ Александр Грушко на полях 27-й Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).
"Мы внимательно за этим наблюдаем. Есть русская поговорка: нет ничего более постоянного, чем временное, - сказал он. - Есть вопросы, для чего размещается система THAAD сама по себе и в чем заключается модернизация объектов в Румынии".
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