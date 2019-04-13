Россия примет меры для нейтрализации угроз в Черном море - Грушко

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия внимательно следит за военным планированием НАТО в Черноморском регионе и будет соответствующим образом реагировать на действия альянса. Об этом заявил в субботу журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

"Однозначно негативно, - сказал он, отвечая на вопрос, как Россия относится к усилению активности НАТО в Черноморском регионе. - Активность в Черноморском регионе не добавляет безопасности, она только подрывает региональную стабильность. Мы, разумеется, примем все необходимые меры для нейтрализации угроз, связанных с повышенной активностью НАТО в этом регионе".