Россия примет меры для нейтрализации угроз в Черном море - Грушко
19:30 13.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия внимательно следит за военным планированием НАТО в Черноморском регионе и будет соответствующим образом реагировать на действия альянса. Об этом заявил в субботу журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.
"Однозначно негативно, - сказал он, отвечая на вопрос, как Россия относится к усилению активности НАТО в Черноморском регионе. - Активность в Черноморском регионе не добавляет безопасности, она только подрывает региональную стабильность. Мы, разумеется, примем все необходимые меры для нейтрализации угроз, связанных с повышенной активностью НАТО в этом регионе".
НОВОСТИ
- 19:00 13.04.2019
- У Росси есть вопросы, зачем США размещает систему THAAD в Румынии
- 18:30 13.04.2019
- Скотленд-Ярд исключил терроризм в инциденте у посольства Украины в Лондоне
- 18:10 13.04.2019
- Неизвестный протаранил припаркованную машину посла Украины в Лондоне
- 17:30 13.04.2019
- Минкульт Украины увидел в Грамоте Петра I "свидетельство об аннексии Украинской поместной церкви Московией"
- 17:20 13.04.2019
- Набиуллина: Мы видим возможность смягчения ключевой ставки уже в этом году
- 16:50 13.04.2019
- Вопрос о пересмотре санкций на украинские товары правительство РФ сейчас не рассматривает - Силуанов
- 16:00 13.04.2019
- В Disney собираются взять паузу в производстве фильмов "Звездные войны" после 9-го эпизода
- 15:45 13.04.2019
- В Одессу из США прибыли 35 военных машин Hummer для украинской армии
- 15:10 13.04.2019
- Глава РУСАДА подтвердил, что при прошлом руководстве в организации могли происходить хищения
- 14:04 13.04.2019
- На следующей неделе в Москве может потеплеть до 18 градусов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать