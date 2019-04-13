Штаб Зеленского: Провести выборы в Донбассе просто невозможно

20:00 Источник: Интерфакс

Провести демократический избирательный процесс на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса в данный момент невозможно, заявил спикер предвыборного штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков.

"Что касается войны на востоке и Минских соглашений, действительно, "Минск" - не идеален, с ним много вопросов, и на протяжении многих месяцев этот вопрос буксует, но, к сожалению, никто не может предложить другой альтернативы. К Минскому процессу привязаны все эти санкции, которые на сегодня действуют в отношении Российской Федерации, и поменять весь этот процесс будет очень тяжело", - сказал Д.Разумков в субботу в Киеве на третьем форуме украинских либералов "Люди важлив?". Он отметил, что при всем несовершенстве Минский процесс вполне приемлем.

"Другой вопрос, что Россия все, как обычно, пытается перевернуть с ног на голову и пойти в обратном порядке - сначала проведя выборы. Это можно назвать, как угодно, но провести сегодня демократический процесс на оккупированной территории - просто невозможно", - заявил спикер штаба В.Зеленского.