В США подняли в воздух самолет для пуска ракет на орбиту

21:00 Источник: Интерфакс

Американский двухфюзеляжный самолет авиационно-космической системы "воздушного старта", предназначенный для запуска на орбиту многоразовых ракет, в субботу, 13 апреля совершил свой первый успешный полет, сообщила компания-разработчик Stratolaunch Systems.

По имеющимся данным, самый большой в мире самолет Stratolaunch вылетел с аэродрома в пустыне Мохаве (штат Калифорния). Его испытательный полет проходил к югу от Лос-Анжелеса.

Конструктивно он представляет собой двухфюзеляжный самолет с размахом крыльев, составляющим около 117 метров (больше футбольного поля). Длина самолета достигает 53 метров, а высота - 15 метров.