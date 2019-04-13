В США подняли в воздух самолет для пуска ракет на орбиту
21:00 13.04.2019 Источник: Интерфакс
Американский двухфюзеляжный самолет авиационно-космической системы "воздушного старта", предназначенный для запуска на орбиту многоразовых ракет, в субботу, 13 апреля совершил свой первый успешный полет, сообщила компания-разработчик Stratolaunch Systems.
По имеющимся данным, самый большой в мире самолет Stratolaunch вылетел с аэродрома в пустыне Мохаве (штат Калифорния). Его испытательный полет проходил к югу от Лос-Анжелеса.
Конструктивно он представляет собой двухфюзеляжный самолет с размахом крыльев, составляющим около 117 метров (больше футбольного поля). Длина самолета достигает 53 метров, а высота - 15 метров.
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