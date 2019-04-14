В Москве в воскресенье может пойти и снег, и дождь

08:38

Сегодня столичный регион окажется на северной периферии активного циклона. Небо над берегами Москвы-реки будут закрывать плотные облака, местами пройдут осадки в виде мокрого снега и дожди. Температурный режим ожидается на 1-2 градуса ниже климатической нормы.

После полудня термометры в столице покажут +4…+6°, в Подмосковье +3…+8°. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление изменится мало, и составит 754 мм рт. ст., что выше нормы, - сообщает сайт Метовести.