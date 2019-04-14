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Алина Санько из Азова стала новой "Мисс Россией"

08:40 14.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Победительницей национального конкурса "Мисс Россия" стала в 2019 году представительница города Азов Алина Санько. Финал конкурса, на котором выступили 50 самых красивых девушек страны, прошел в субботу в концертном зале Barvikha Luxury Village, передает корреспондент ТАСС. Корону победительнице передала "Мисс Россия-2018" Юлия Полячихина.

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