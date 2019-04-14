Солсбери оказался лучшим городом для жизни в Англии по версии "Санди таймс"
08:46 14.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Город Солсбери, ставший известным из- за инцидента с отравлением осужденного за шпионаж в пользу Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, назван лучшим местом для проживания в Англии в 2019 году по версии воскресной газеты "Санди таймс". Издание опубликовало список самых привлекательных для жизни населенных пунктов в этой стране.
Как отметила один из редакторов издания Хелен Дэйвис, Солсбери привлек внимание членов жюри "истинным духом коллективизма", который проявился особенно ярко после истории с отравлением Скрипалей. В то же время она добавила, что Солсбери и без того является "очень привлекательным и гостеприимным городком". Здесь, по ее словам, "расположен удивительный собор 13 века, находятся лучшие школы на юго-западе страны и потрясающий рынок".
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