В Иране подсчитали ущерб сельскому хозяйству от наводнения

09:39 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Наводнения, охватившие большую часть территории Ирана, нанесли ущерб сельскохозяйственному сектору страны в 3,1 млрд долларов (около 130 триллионов иранских риалов). Об этом, как сообщило агентство Мехр, заявил в воскресенье министр сельского хозяйства Ирана Махмуд Ходжати.

Ходжати, выступая на открытом заседании парламента, отметил, что южная провинция Хузестан пострадала сильнее всего. Ущерб для сельскохозяйственной инфраструктуры там составил 714 млн долларов. Министр также добавил, что показатели могут возрасти в ближайшие дни.