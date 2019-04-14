В Туве из СИЗО сбежали девять заключенных

11:39 Источник: Интерфакс

Полиция Тувы ведёт розыск девяти заключенных, сбежавших из помещения изолятора временного содержания Межмуниципального отдела МВД России "Барун-Хемчикский", сообщает республиканское ведомство. "В результате побега дежурный сотрудник получил телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Сотрудники МВД по Республике Тыва совместно со специалистами ГУ МВД России по Красноярскому краю и МВД по Республике Хакасия проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения сбежавших.