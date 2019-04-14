Депутат Милонов попал в неприятную ситуацию на штрафстоянке в Петербурге
12:00 14.04.2019 Источник: Интерфакс
Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился в полицию после конфликта с сотрудниками штрафстоянки в Кировском районе Петербурга, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе парламентария в воскресенье.
"Накануне вечером автомобиль В.Милонова был эвакуирован на штрафстоянку на Турухтанных островах. Прибыв на штрафстоянку, чтобы забрать автомобиль, он обнаружил, что машина была повреждена", - сказал собеседник агентства. По его словам, повреждение коробки передач произошло из-за неправильных действий сотрудников штрафстоянки. Кроме того, у автомобиля был поврежден бампер.
"Милонов потребовал у сотрудников штрафстоянки на месте составить необходимые документы для фиксации повреждений. Однако его просьба была проигнорирована, и его пытались вытолкать из помещения. На место были вызваны сотрудники полиции, которые составили заявление с его слов", - сообщили в пресс-службе.
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