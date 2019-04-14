В Подмосковье полиция изъяла партию наркотиков в 30 кг

12:53 Источник: Интерфакс

Сотрудники подмосковной полиции задержали двух подозреваемых в распространении наркотиков в особо крупном размере, сообщила в воскресенье официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из ОМВД России по Солнечногорскому району и из Первого батальона ДПС "Северный" по подозрению в незаконном обороте наркотических средств задержаны два жителя столицы в возрасте 29 лет и 41 года", - приводит ее слова пресс-служба МВД РФ. При обыске автомобиля задержанных и арендуемого ими гаража полицейские изъяли более 30кг наркотических средств, отметила И.Волк.