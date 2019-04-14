Зеленский не явился на стадион для дебатов с Порошенко в назначенное время
14:28 14.04.2019
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не пришел на стадион «Олимпийский» в Киеве, где его ждет действующий глава страны Петр Порошенко для проведения дебатов. Порошенко назначил Зеленскому дебаты на 14.14 14 апреля. Модератор дебатов дождался назначенного времени и передал слово Порошенко, - пишет Газета.ru
Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко в воскресенье днем прибыл на НСК "Олимпийский" и выразил надежду, что его оппонент Владимир Зеленский также придет для дискуссии по поводу будущего страны. Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на входе к НСК П.Порошенко встречало большое количество людей. Глава государства прибыл в сопровождении своей семьи. На самом стадионе собралось большое количество украинцев, желающих посмотреть на дебаты.
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