Израиль сделает новую попытку посадить аппарат на Луну
15:15 14.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Государство Израиль будет участвовать в запуске на Луну станции "Берешит-2" после крушения 11 апреля при прилунении космического аппарата "Берешит". Об этом сообщил в воскресенье на еженедельном заседании правительства премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
"Мы намерены запустить "Берешит-2". Государство Израиль, которое участвовало в запуске первого космического аппарата "Берешит", примет участие и в запуске второго. Я надеюсь, что вторая попытка будет успешной и мы действительно станем четвертой страной, которая осуществит штатную посадку на Луну. Мы будем пытаться снова и снова, пока не добьемся успеха, и я считаю, что у нас будет больше шансов на успех уже во второй раз", - цитирует высказывания Нетаньяху его канцелярия.
Частный израильский космический аппарат "Берешит" разбился вечером 11 апреля при прилунении. В субботу вечером Моррис Кан, глава частной израильской компании SpaceIL, которая руководит миссиями на Луну, заявил о начале проекта "Берешит-2".
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