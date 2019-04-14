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Порошенко: Если, не дай бог, Зеленский будет избран, но это будет выбор украинского народа, и я его буду уважать

15:22 14.04.2019 Источник: Интерфакс

Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко заявляет, что будет уважать любой выбор украинского народа, за кого бы он ни проголосовал во втором туре президентских выборов 21 апреля.

"Если, не дай бог, он будет избран, но это будет выбор украинского народа, и я его буду уважать - любой выбор", - сказал П.Порошенко на НСК "Олимпийский" в центре Киева в воскресенье, куда он прибыл для дебатов с В.Зеленским, отвечая на вопрос журналистов, готов ли он сотрудничать с В.Зеленским, если он будет избран президентом.

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