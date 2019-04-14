Порошенко собирается оставить глав Минобороны и МИДа на своих местах в случае победы

16:00 Источник: Интерфакс

Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко заявляет, что не намерен отправлять в отставку ни министра обороны Степана Полторака, ни министра иностранных дел Павла Климкина после президентских выборов.

Общаясь с журналистами на НСК "Олимпийский" в центре Киева в воскресенье, куда он прибыл в ожидании кандидата в президенты Владимира Зеленского, президент напомнил, что на Украине парламентско-президентская форма правления, и состав правительства президент может только предлагать, и после избрания нового президента кабмин в отставку не идет. "И я их отправлять в отставку - ни министра обороны, ни министра иностранных дел - не собираюсь", - сказал П.Порошенко.

Он добавил, что в случае избрания его президентом после парламентских выборов он воспользуется своим правом и предложит соответствующие кандидатуры при формировании нового правительства.