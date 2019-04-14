Кудрин: Не очень все ожидают, что на российском рынке будет большой бизнес, большие возможности...

17:35 Источник: Интерфакс

Смягчение меры пресечения главе инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, переведенного под домашний арест, - верный шаг, но вряд ли окажет существенное влияние на настроения бизнеса, настороженного самим фактом ареста, полагает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

"Беспокойство возникает до того, как в результате судебных процессов это как-то разрешается. Дело Калви, конечно же, насторожило бизнес иностранный. Мы видим, что в этом году прямые иностранные инвестиции низкие впервые за многие годы и даже сокращаются. Можно считать, что частично это причина. Фундаментальная причина в том, что низкие темпы роста прогнозируются. Не очень все ожидают, что на российском рынке будет большой бизнес, большие возможности. Дело Калви дополняет картину. Домашний арест принципиально ситуацию пока не меняет, все будут ждать решения", - сказал он журналистам.