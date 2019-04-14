Кудрин: Не очень все ожидают, что на российском рынке будет большой бизнес, большие возможности...
17:35 14.04.2019 Источник: Интерфакс
Смягчение меры пресечения главе инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, переведенного под домашний арест, - верный шаг, но вряд ли окажет существенное влияние на настроения бизнеса, настороженного самим фактом ареста, полагает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
"Беспокойство возникает до того, как в результате судебных процессов это как-то разрешается. Дело Калви, конечно же, насторожило бизнес иностранный. Мы видим, что в этом году прямые иностранные инвестиции низкие впервые за многие годы и даже сокращаются. Можно считать, что частично это причина. Фундаментальная причина в том, что низкие темпы роста прогнозируются. Не очень все ожидают, что на российском рынке будет большой бизнес, большие возможности. Дело Калви дополняет картину. Домашний арест принципиально ситуацию пока не меняет, все будут ждать решения", - сказал он журналистам.
НОВОСТИ
- 18:00 14.04.2019
- Северная Корея заинтересовалась покупкой российских гражданских самолетов
- 16:00 14.04.2019
- Порошенко собирается оставить глав Минобороны и МИДа на своих местах в случае победы
- 15:22 14.04.2019
- Порошенко: Если, не дай бог, Зеленский будет избран, но это будет выбор украинского народа, и я его буду уважать
- 15:15 14.04.2019
- Израиль сделает новую попытку посадить аппарат на Луну
- 14:28 14.04.2019
- Зеленский не явился на стадион для дебатов с Порошенко в назначенное время
- 12:53 14.04.2019
- В Подмосковье полиция изъяла партию наркотиков в 30 кг
- 12:00 14.04.2019
- Депутат Милонов попал в неприятную ситуацию на штрафстоянке в Петербурге
- 11:39 14.04.2019
- В Туве из СИЗО сбежали девять заключенных
- 09:39 14.04.2019
- В Иране подсчитали ущерб сельскому хозяйству от наводнения
- 08:46 14.04.2019
- Солсбери оказался лучшим городом для жизни в Англии по версии "Санди таймс"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать