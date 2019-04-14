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Северная Корея заинтересовалась покупкой российских гражданских самолетов

18:00 14.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

КНДР заинтересована приобрести у России новые гражданские самолеты для повышения безопасности полетов. Об этом в воскресенье сообщил ТАСС вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, который возглавляет находящуюся в Пхеньяне российскую парламентскую делегацию.

"На встрече в МИД КНДР мы затронули вопрос гражданской авиации и безопасности полетов, корейская сторона выразила заинтересованность в приобретении новых российских самолетов, - отметил Неверов. - У нас есть воздушное сообщение между Пхеньяном и Владивостоком и нам, конечно, хотелось бы, чтобы на этом маршруте летали более современные и безопасные самолеты".

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