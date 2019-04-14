Генерал Данфорд прокомментировал отношения между военными РФ и США
20:24 14.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США Джозеф Данфорд удовлетворен американо-российскими контактами в военной области, в том числе с начальником Генерального штаба Вооруженных сил РФ генералом армии Валерием Герасимовым. Такой оценкой Данфорд поделился в интервью информационному агентству Ассошиэйтед Пресс (АП), фрагменты которого опубликованы в воскресенье.
"Сейчас я удовлетворен контактами между нашими военными, призванными сохранять уровень транспарентности, который бы снижал риск просчетов", - отметил Данфорд. "Я считаю, что на уровне военных высокого ранга у нас теперь есть рамки управления кризисами на случай, если такой кризис возникнет", - добавил он.
Глава КНШ ВС США признал также и наличие сложностей в двусторонних отношениях с Россией в целом.
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