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Генерал Данфорд прокомментировал отношения между военными РФ и США

20:24 14.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США Джозеф Данфорд удовлетворен американо-российскими контактами в военной области, в том числе с начальником Генерального штаба Вооруженных сил РФ генералом армии Валерием Герасимовым. Такой оценкой Данфорд поделился в интервью информационному агентству Ассошиэйтед Пресс (АП), фрагменты которого опубликованы в воскресенье.

"Сейчас я удовлетворен контактами между нашими военными, призванными сохранять уровень транспарентности, который бы снижал риск просчетов", - отметил Данфорд. "Я считаю, что на уровне военных высокого ранга у нас теперь есть рамки управления кризисами на случай, если такой кризис возникнет", - добавил он.

Глава КНШ ВС США признал также и наличие сложностей в двусторонних отношениях с Россией в целом.

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