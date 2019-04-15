В России начинается второй этап перехода на цифровое телевещание

07:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские регионы "второй волны" в понедельник начинают переход с аналогового на цифровое телевещание, 40 млн человек подучат бесплатный доступ к 20 телеканалам первого и второго мультиплекса.

Во "вторую волну" с 15 апреля на цифру переходят 20 российских регионов: Москва, Подмосковье, Амурская, Ивановская, Кемеровская, Кировская, Костромская, Курганская, Липецкая, Новгородская, Тюменская области, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Калмыкия, Мордовия, Сахалин, Ставрополье, Удмуртия, Чувашия и Ямало-Ненецкий автономный округ.

"Ближе к полудню по местному времени прекратит трансляцию федеральных телеканалов 1 тыс. 881 аналоговый передатчик, - сказали ТАСС в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС). - На аналоговых частотах еще неделю будет круглосуточно показываться видеоролик с инструкцией, как установить антенну и подключить приставку".

Двенадцатиминутное видео ответит на все основные вопросы о выборе и настройке оборудования. Ролик будет содержать информацию о номерах телефонов горячей линии, на которой консультировать телезрителей будут около 1,4 тыс. операторов. В регионах "второй волны" будут задействованы около 15 тыс. волонтеров для помощи в настройках приставок и телевизоров.

"Наша инфраструктура подготовлена к отключению 15 апреля, и, по нашим оценкам, все 20 регионов готовы комфортно и безболезненно перейти на "цифру", - отметили в РТРС, добавив, что региональные телеканалы, транслировавшиеся в аналоговом формате, продолжат работу в прежнем режиме.

"Цифра" в Москве и области

Как уточнили ТАСС в пресс-службе столичного департамента информационных технологий, особенность перехода Москвы в сравнении с другими регионами в том, что 99% столичных квартир и домов уже подключены к кабельному телевидению, которое поддерживает цифровой сигнал. При этом сама технология кабельного телевидения позволяет продолжить аналоговое вещание наряду с цифровым без дополнительных трат. Это актуально для тех, чьи телевизоры не способны принимать цифровой сигнал.

Оставшийся 1% столичных жителей, которые получают эфирный сигнал, в большинстве проживают в Новомосковском и Троицком округах, также к этому проценту относятся единичные домохозяйства в старой черте города - им доступны не менее 20 обязательных цифровых телеканалов.

Социально незащищенным слоям населения, которые столкнутся с необходимостью покупки цифровых приставок для старых телевизоров, власти Москвы окажут адресную помощь - компенсируют стоимость приставки (не более 2 тыс. рублей).

Подмосковье, по данным регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи, готово к переходу на "цифру" на 97%. Частично аналоговое вещание в области сохранится за счет операторов связи. Для людей, которые живут вне зоны охвата цифрового ТВ, местные власти организуют спутниковое телевизионное вещание.

В Московской области, как и в Москве, малообеспеченным гражданам, приобретающим оборудование для приема сигнала в цифровом формате, предоставляется единовременная материальная помощь. По словам министра социального развития региона Ирины Фаевской, свыше 400 малообеспеченных жителей получили материальную помощь на сумму 1,4 млн рублей.

Подготовка к переходу на цифровое ТВ

Самый большой процент охвата территории "цифрой" ожидается в Липецкой области, где филиал РТРС уже провел тестирование сети цифрового наземного вещания первого и второго мультиплексов программ в стандарте DVB-T2.

"Возведено 29 новых объектов цифрового вещания. Смонтированы антенные опоры, аппаратные, установлено передающее оборудование с выходной мощностью от 50 до 2000 Вт, а также спутниковые станции для доставки сигнала и мониторинга сети. Процент охвата вещанием первого и второго мультиплексов составляет 100% населения", - сказал ТАСС замначальника регионального управления информационной политики Сергей Гузеев.

Близка к этому показателю вещательная сеть Ивановской области, где планируют охватить "цифрой" 99,9% населения. В Мордовии и Кабардино-Балкарии ввели в эксплуатацию 37 из 38 цифровых передатчиков, что позволит 99,9% населения смотреть телеканалы в новом формате.

В Карачаево-Черкесии планируют охватить "цифрой" 99,8% жителей. "В рамках мероприятий по переходу на цифровое эфирного телевещание была создана цифровая сеть, включающая 45 передающих станций, построена новая 150-метровая телебашня в Черкесске", - отметил министр промышленности и торговли республики Мурат Аргунов.

Около 1,7% населения, или 13,7 тыс. человек в Амурской области не смогут принимать эфирное цифровое ТВ. По словам руководителя областного управления информатизации Александра Курдюкова, достигнута договоренность с компанией МТС об обеспечении жителей системами спутникового вещания без взимания платы за прием 20 обязательных общедоступных телеканалов. Подключение "тарелок" будет производиться на основании коллективной заявки, один комплект оборудования будет стоить около 5 тыс. рублей.

От 96% до 99,3% населения планируется охватить цифровым вещанием в Ямало-Ненецком автономном округе, Калмыкии, Чувашии, Удмуртии, Кировской, Новгородской, Кемеровской, Курганской, Костромской областях, Ставропольском крае.

Затраты и компенсации

Для малоимущих граждан, многодетных семей и других социально незащищенных категорий населения региональные власти предусмотрели компенсацию части затрат на приобретение оборудования. В бюджетах районов, например, Кировской области суммарно на эти цели заложили более 12 млн рублей. Прием документов на получение выплаты организован во всех офисах многофункциональных центров госуслуг с 15 марта на основании соглашений с органами местного самоуправления.

Около 10 млн рублей на эти же цели, по данным Министерства информатизации и связи Удмуртии, предусмотрели в республиканском бюджете. Компенсация за покупку приставок и спутникового оборудования положена тем, кто проживает вне зоны охвата цифровым вещанием, если среднедушевой доход семьи или гражданина ниже полуторной величины прожиточного минимум.

Правительство Ивановской области ввело градацию сумм выплат, например, в случае покупки одной приставки компенсируют до 1 тыс. рублей, за комплект с антенным оборудованием - до 2,5 тыс. рублей, за покупку приемника спутникового сигнала - до 4 тыс. рублей, отметили в региональном департаменте социальной защиты. Примерно такие же суммы выплат установлены и в других регионах РФ.

Местные власти отмечают, что ажиотажного спроса на цифровое оборудование в связи с приближением даты отключения аналогового вещания не наблюдается. Приставки реализуются на "Почте России" и в крупных сетевых магазинах средней стоимостью от 900 рублей до 1,5 тыс. рублей.