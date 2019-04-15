Лавров обсудит с главами МИД Азербайджана и Армении нагорнокарабахский конфликт

07:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Россиивстретится в понедельник в российской столице с азербайджанским и армянским коллегами, чтобы обсудить перспективы нагорнокарабахского урегулирования. Закрытые консультации пройдут в свете итогов переговоров 29 марта в Вене президента Азербайджанаи премьер- министра Армении

К министрам присоединятся сопредседатели Минской группы ОБСЕ -(Россия),(Франция) и(США).

Беседа Алиева и Пашиняна в столице Австрии стала их четвертой личной встречей, но первыми официальными переговорами. Ранее они встречались на полях саммитов СНГ в Душанбе и Санкт-Петербурге (сентябрь и декабрь 2018 года), а также в Давосе на площадке Всемирного экономического форума (22 января).

Главным итогом венского раунда стала готовность сторон продолжать прямой диалог по мирному урегулированию. Как отметили тогда сопредседатели Минской группы, лидеры подчеркнули важность создания обстановки, способствующей миру, и принятия дальнейших конкретных и ощутимых шагов в процессе переговоров для нахождения мирного решения конфликта.

Кроме того, Алиев и Пашинян договорились о гуманитарных мерах по урегулированию нагорнокарабахского конфликта, подтвердили необходимость прекращения огня и совершенствования механизма прямой связи.

Итоги венской встречи обсудил по телефону с Алиевым и Пашиняном президент России. Как сообщали 2 апреля в Кремле, он подчеркнул важность переговорного процесса между Баку и Ереваном, а также выразил готовность со стороны Москвы и дальше оказывать содействие в поиске путей мирного решения нагорнокарабахской проблемы, в частности, в формате Минской группы ОБСЕ.

История вопроса

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно- Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.