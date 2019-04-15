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НОВОСТИ

Сегодня во всем мире отмечают День культуры

07:52 15.04.2019

Всемирный День культуры отметят 15 апреля 2019 года и в России. Датой был выбран день подписания 15 апреля 1935 года пакта Рериха "Об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников" в Вашингтоне. Инициатором сделать этот день Международным днем культуры стала Международная лига защиты культуры. С 1998 года, не только во многих российских городах, но и во всем мире 15 апреля торжественно отмечают День культуры. В честь этого события традиционно поднимают Знамя Мира. Есть отдельные города нашей страны, где День культуры отмечался с 1995 года. 1rre.ru

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