В Туве нашли двух из девяти сбежавших из следственного изолятора

08:18

Мужчин обнаружили в частном доме в селе Кызыл-Мажалык. Правонарушители задержаны, сообщил замглавы республиканского МВД

Инцидент произошёл накануне в Барун-Хемчикском районе. Двое арестантов напали с ножом на дежурного, а затем открыли все камеры. В результате из изолятора сбежали девять человек. В МВД отметили, что разыскиваются мужчины, обвиняемые в ограблениях и разбойных нападениях. В поисках задействовано более 100 человек.