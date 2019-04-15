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НОВОСТИ

В Туве нашли двух из девяти сбежавших из следственного изолятора

08:18 15.04.2019

Мужчин обнаружили в частном доме в селе Кызыл-Мажалык. Правонарушители задержаны, сообщил замглавы республиканского МВД Олег Дьяченко.

Инцидент произошёл накануне в Барун-Хемчикском районе. Двое арестантов напали с ножом на дежурного, а затем открыли все камеры. В результате из изолятора сбежали девять человек. В МВД отметили, что разыскиваются мужчины, обвиняемые в ограблениях и разбойных нападениях. В поисках задействовано более 100 человек.

Пострадавший сотрудник изолятора находится в больнице, его жизнь вне опасности. "Говорит Москва"

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