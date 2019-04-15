Чиновники в некоторых регионах усиливают контроль над акцией "Бессмертный полк"
08:36 15.04.2019 Источник: Эхо Москвы
Такой вывод можно сделать из сообщений о подготовке к мероприятию на официальных сайтах областных и городских администраций. В свою очередь сопредседатель Совета Межрегионального историко-патриотического движения «Бессмертный полк» Сергей Лапенков сказал «Эху Москвы», что жестких, лобовых попыток регулировать акцию, как это было несколько лет назад, сейчас не наблюдается.
Лапенков напомнил, что акция Бессмертный полк всегда была частью городских мероприятий в рамках празднования Дня Победы и им всегда занималась, в том числе, городская администрация. Так было и в Томске в 2012 году, где прошел первый "Бессмертный полк".
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