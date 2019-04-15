0
0
1
НОВОСТИ

Чиновники в некоторых регионах усиливают контроль над акцией "Бессмертный полк"

08:36 15.04.2019 Источник: Эхо Москвы

Такой вывод можно сделать из сообщений о подготовке к мероприятию на официальных сайтах областных и городских администраций. В свою очередь сопредседатель Совета Межрегионального историко-патриотического движения «Бессмертный полк» Сергей Лапенков сказал «Эху Москвы», что жестких, лобовых попыток регулировать акцию, как это было несколько лет назад, сейчас не наблюдается.

Лапенков напомнил, что акция Бессмертный полк всегда была частью городских мероприятий в рамках празднования Дня Победы и им всегда занималась, в том числе, городская администрация. Так было и в Томске в 2012 году, где прошел первый "Бессмертный полк".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

08:18 15.04.2019
В Туве нашли двух из девяти сбежавших из следственного изолятора
0
74
08:04 15.04.2019
В ДНР сбили беспилотник ВСУ, поднятый для корректировки огня – Безсонов
0
81
07:52 15.04.2019
Сегодня во всем мире отмечают День культуры
0
111
07:33 15.04.2019
За сутки украинские силовики 6 раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы и крупнокалиберное оружие - НМ ЛНР
0
114
07:20 15.04.2019
"Русал" и Braidy Industries построят в США завод алюминиевого проката для автопрома
0
179
07:12 15.04.2019
Лавров обсудит с главами МИД Азербайджана и Армении нагорнокарабахский конфликт
0
158
07:00 15.04.2019
В России начинается второй этап перехода на цифровое телевещание
0
217
20:24 14.04.2019
Генерал Данфорд прокомментировал отношения между военными РФ и США
0
660
18:00 14.04.2019
Северная Корея заинтересовалась покупкой российских гражданских самолетов
0
706
17:35 14.04.2019
Кудрин: Не очень все ожидают, что на российском рынке будет большой бизнес, большие возможности...
0
759

Возврат к списку