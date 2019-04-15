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НОВОСТИ

Во Владивостоке прошла лекция для старшеклассников по основам дипломатии

08:55 15.04.2019 Источник: REGNUM

Старшеклассники пяти школ Владивостока и Приморского края посетили открытую лекцию, посвящённую основам дипломатии, сообщает 15 апреля пресс-служба Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС).

Лектором выступил доктор исторических наук, профессор кафедры международных отношений и права Александр Тушков. Во время занятий он дал общую характеристику дипломатии XVI—XVIII веков, рассказал об органах внешней политики этого времени, зарождении науки международного права и основной линии внешней политики и дипломатии европейских государств. ИА REGNUM

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