Во Владивостоке прошла лекция для старшеклассников по основам дипломатии
08:55 15.04.2019 Источник: REGNUM
Старшеклассники пяти школ Владивостока и Приморского края посетили открытую лекцию, посвящённую основам дипломатии, сообщает 15 апреля пресс-служба Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС).
Лектором выступил доктор исторических наук, профессор кафедры международных отношений и права Александр Тушков. Во время занятий он дал общую характеристику дипломатии XVI—XVIII веков, рассказал об органах внешней политики этого времени, зарождении науки международного права и основной линии внешней политики и дипломатии европейских государств. ИА REGNUM
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