С сегодняшнего дня повышается стоимость проезда по платным участкам трех федеральных трасс

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тарифы на проезд по платным участкам трасс М-4 "Дон", М-3 "Украина" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" с 15 апреля будут проиндексированы на уровень инфляции. Об этом говорится в сообщении госкомпании "Российские автомобильные дороги" ("Автодор"), в управлении которой находятся автодороги.

Тарифная сетка будет опубликована в понедельник на сайте "Автодор - платные дороги".



Стоимость тарифа на трассе М-3 "Украина" км 124 - км 194 в Калужской области для легковых автомобилей в ночное время вырастет на сумму от 5 до 10 рублей в зависимости от участка. Для грузового транспорта - от 10 до 20 рублей.



Тариф на М-4 "Дон" для легковых транспортных средств с учетом индексации скорректируют на сумму от 5 до 10 рублей в зависимости от участка. Для грузовых машин стоимость вырастет на 10-40 рублей.



Проезд по участкам км 208 - км 543 автомобильной дороги М-11 "Москва - Санкт-Петербург" (от Твери до Великого Новгорода) с учетом индексации и сезонного изменения составит 770 рублей для легковых автомобилей и 1030 рублей для грузовых.



Как отмечает "Автодор", для владельцев транспондеров "T-pass" предусмотрена скидка.



Инфляция в России, по данным Росстата, составила по итогам 2018 года 4,3%.

