На парламентских выборах в Финляндии лидирует оппозиционная Социал-демократическая партия
09:32 15.04.2019 Источник: Эхо Москвы
Оппозиционная Социал-демократическая партия лидирует на парламентских выборах в Финляндии. По предварительным данным, она может получить 40 из 200 мест в законодательном органе страны. На второй место вышла правая партия «Истинные финны», у них может оказаться 39 кресел в парламенте, пишет финское издание Yle. На третьем месте – Национальная коалиционная партия. Соратники нынешнего премьер-министра Юхи Сипиля из «Финляндского центра» только четвертые.
Центристы стали главной проигравшей силой на этих выборах, они теряют около двух десятков мест. Лидер социал-демократов Антти Ринне уже сказал журналистам, что не готов сказать, с кем будет строить коалиционное правительство. Эхо Москвы
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