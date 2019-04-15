На парламентских выборах в Финляндии лидирует оппозиционная Социал-демократическая партия

09:32 Источник: Эхо Москвы

Оппозиционная Социал-демократическая партия лидирует на парламентских выборах в Финляндии. По предварительным данным, она может получить 40 из 200 мест в законодательном органе страны. На второй место вышла правая партия «Истинные финны», у них может оказаться 39 кресел в парламенте, пишет финское издание Yle. На третьем месте – Национальная коалиционная партия. Соратники нынешнего премьер-министра Юхи Сипиля из «Финляндского центра» только четвертые.

Центристы стали главной проигравшей силой на этих выборах, они теряют около двух десятков мест. Лидер социал-демократов Антти Ринне уже сказал журналистам, что не готов сказать, с кем будет строить коалиционное правительство. Эхо Москвы