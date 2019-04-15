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НОВОСТИ

Трамп собрал $40 млн на новую президентскую кампанию

10:05 15.04.2019 Источник: Коммерсант.ru

Президент США Дональд Трамп собрал за три месяца $30 млн на финансирование своей избирательной кампании, пишет The New York Times. Общая сумма пожертвований с учетом прошлогодних переводов составила $40 млн.

Сообщается, что почти 99% взносов в первом квартале было на сумму $200 или меньше, а средний взнос составил чуть более $34. Штаб надеется собрать в общей сложности $1 млрд. Коммерсантъ

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