Трамп собрал $40 млн на новую президентскую кампанию

10:05 Источник: Коммерсант.ru

Президент США Дональд Трамп собрал за три месяца $30 млн на финансирование своей избирательной кампании, пишет The New York Times. Общая сумма пожертвований с учетом прошлогодних переводов составила $40 млн.

Сообщается, что почти 99% взносов в первом квартале было на сумму $200 или меньше, а средний взнос составил чуть более $34. Штаб надеется собрать в общей сложности $1 млрд. Коммерсантъ