Детские пособия и выплаты безработным будут перечисляться исключительно на карту "Мир" - СМИ
10:20 15.04.2019 Источник: РБК
Правительство переводит на карты национальной платежной системы «Мир» социальные выплаты безработным, детские пособия и выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации. Такие требования содержатся в постановлении правительства от 11 апреля (есть у РБК), его подлинность подтвердил источник в аппарате правительства.
Документ вступает в силу с 1 мая 2019 года.
Планируемые изменения затронут более чем 8 млн человек, но число владельцев карт «Мир» увеличится не так значительно, поскольку получатели пособий могут относиться к числу бюджетников или студентов, которые уже и так получают зарплаты и стипендии на эти карты.
НОВОСТИ
- 11:40 15.04.2019
- Лидер афганских талибов поддержал своих боевиков сном о победе
- 11:32 15.04.2019
- Британский спецназ в Эстонии следит за "российской активностью" - DS
- 11:20 15.04.2019
- Ряд операторов по утилизации расходов в регионах могут остановить работу - СМИ
- 11:05 15.04.2019
- Армия Украины провела в Донбассе учения авиации и ракетных частей ПВО
- 11:00 15.04.2019
- В правительстве РФ заявили, что не обсуждают отмену НДФЛ для малообеспеченных граждан
- 10:32 15.04.2019
- Британский таблоид выдвинул свою версию причины выдворения Ассанжа из посольства Эквадора
- 10:05 15.04.2019
- Трамп собрал $40 млн на новую президентскую кампанию
- 10:00 15.04.2019
- Около 40% россиян не откладывают на "черный день" - Superjob
- 09:32 15.04.2019
- На парламентских выборах в Финляндии лидирует оппозиционная Социал-демократическая партия
- 09:20 15.04.2019
- С сегодняшнего дня повышается стоимость проезда по платным участкам трех федеральных трасс
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать