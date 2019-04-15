Детские пособия и выплаты безработным будут перечисляться исключительно на карту "Мир" - СМИ

10:20 Источник: РБК

​Правительство переводит на карты национальной платежной системы «Мир» социальные выплаты безработным, детские пособия и выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации. Такие требования содержатся в постановлении правительства от 11 апреля (есть у РБК), его подлинность подтвердил источник в аппарате правительства.

Документ вступает в силу с 1 мая 2019 года.



Планируемые изменения затронут более чем 8 млн человек, но число владельцев карт «Мир» увеличится не так значительно, поскольку получатели пособий могут относиться к числу бюджетников или студентов, которые уже и так получают зарплаты и стипендии на эти карты.