0
0
125
НОВОСТИ

Детские пособия и выплаты безработным будут перечисляться исключительно на карту "Мир" - СМИ

10:20 15.04.2019 Источник: РБК

​Правительство переводит на карты национальной платежной системы «Мир» социальные выплаты безработным, детские пособия и выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации. Такие требования содержатся в постановлении правительства от 11 апреля (есть у РБК), его подлинность подтвердил источник в аппарате правительства.

Документ вступает в силу с 1 мая 2019 года.

Планируемые изменения затронут более чем 8 млн человек, но число владельцев карт «Мир» увеличится не так значительно, поскольку получатели пособий могут относиться к числу бюджетников или студентов, которые уже и так получают зарплаты и стипендии на эти карты.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:40 15.04.2019
Лидер афганских талибов поддержал своих боевиков сном о победе
0
20
11:32 15.04.2019
Британский спецназ в Эстонии следит за "российской активностью" - DS
0
44
11:20 15.04.2019
Ряд операторов по утилизации расходов в регионах могут остановить работу - СМИ
0
63
11:05 15.04.2019
Армия Украины провела в Донбассе учения авиации и ракетных частей ПВО
0
96
11:00 15.04.2019
В правительстве РФ заявили, что не обсуждают отмену НДФЛ для малообеспеченных граждан
0
99
10:32 15.04.2019
Британский таблоид выдвинул свою версию причины выдворения Ассанжа из посольства Эквадора
0
140
10:05 15.04.2019
Трамп собрал $40 млн на новую президентскую кампанию
0
163
10:00 15.04.2019
Около 40% россиян не откладывают на "черный день" - Superjob
0
190
09:32 15.04.2019
На парламентских выборах в Финляндии лидирует оппозиционная Социал-демократическая партия
0
181
09:20 15.04.2019
С сегодняшнего дня повышается стоимость проезда по платным участкам трех федеральных трасс
0
231

Возврат к списку