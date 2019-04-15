Армия Украины провела в Донбассе учения авиации и ракетных частей ПВО
11:05 15.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военнослужащие Вооруженных сил Украины из состава так называемой операции объединенных сил (ООС) в Донбассе провели учения в регионе по устранению воздушных целей.
"В ходе учений подразделения объединенных сил отработали вопросы выявления, сопровождения, уничтожения воздушных целей, осуществления маневра в новые позиционные районы, ведения огня по воздушному противнику из засад. Также состоялись практические пуски ракет и ведения огня пушечным вооружением по воздушным целям", - говорится в сообщении пресс-службы ООС, опубликованном в "Фейсбуке" в понедельник.
Учения проходили при участии самолетов истребительной авиации, а также подразделений зенитных ракетных войск. В частности, использовалась техника советской разработки - зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300, "Бук-М1", "Оса- АКМ", "Стрела-10", 2С6 "Тунгуска", переносные ЗРК и зенитные установки ЗУ-23-3. "На отдельном участке полигона была построена многоуровневая система противовоздушной обороны. Сведения о средствах воздушного нападения получала и передавала на пункт управления система радиотехнических войск", - добавили в пресс-службе.
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