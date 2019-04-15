Волгоградские депутаты предлагают выплачивать сельскую пенсию вне зависимости от прописки
12:05 15.04.2019 Источник: НГ-Online
Депутаты Волгоградской областной Думы хотят внести изменения в российское пенсионное законодательство. «Речь идет о том, чтобы защитить в части повышения пенсий интересы людей, которые отработали на селе 30 и более лет, а после этого переехали жить в город», - сообщили «НГ» в Заксобрании региона, подчеркнув, что «этот вопрос граждане неоднократно поднимали в обращениях к депутатам».
Проблема актуальна для многих российских регионов, так как сейчас в соответствии со ст. 17 федерального закона «О страховых пенсиях» право на надбавку к пенсии за долгую работу на селе имеют только те граждане, которые проживают в сельской местности. По мнению волгоградских депутатов, «это несправедливо, так как от перемены места жительства после выхода на пенсию трудовой вклад гражданина не уменьшается»: «Кроме того, сельские пенсионеры могут лишиться дополнительных выплат, если муниципалитет, где они проживают, преобразуется из сельского поселения в городской округ».
Депутаты Волгоградской облдумы готовят предложения для федеральных органов власти, позволяющие внести необходимые коррективы в пенсионное законодательство, сообщили «НГ» в Заксобрании региона.
По мнению политолога Андрея Миронова, забота депутатов облдумы о сельских пенсионерах причудливо совпала с фактическим началом предвыборной кампании в региональное Заксобрание и, вероятно, это не случайно: «С идеей изменения пенсионного законодательства выступили депутаты-единороссы, которые хотят переизбраться, и которым надо заручиться поддержкой активных избирателей-пенсионеров».
Андрей Серенко
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