Четкой позиции по освобождению малоимущих от НДФЛ пока нет - Песков

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль и правительство пока не имеют четкой позиции в отношении обсуждаемой идеи освободить малоимущих граждан от НДФЛ. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Если я не ошибаюсь, то какой-то четкой, выработанной, сформулированной позиции в настоящий момент нет по этому вопросу, но что касается хода обсуждения этой идеи, то я прошу вас адресовать вопрос в правительство", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к соответствующей инициативе.

