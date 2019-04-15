Четкой позиции по освобождению малоимущих от НДФЛ пока нет - Песков
12:32 15.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль и правительство пока не имеют четкой позиции в отношении обсуждаемой идеи освободить малоимущих граждан от НДФЛ. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Если я не ошибаюсь, то какой-то четкой, выработанной, сформулированной позиции в настоящий момент нет по этому вопросу, но что касается хода обсуждения этой идеи, то я прошу вас адресовать вопрос в правительство", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к соответствующей инициативе.
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