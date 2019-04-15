ЕС утвердил директиву о защите авторского права в интернете
15:12 15.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз одобрил директиву, усиливающую контроль за соблюдением законодательства об авторском праве при размещении работ в интернете. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в понедельник в Брюсселе.
"Четкие правила гарантируют справедливое вознаграждение для авторов, сильные права для пользователей и ответственность для платформ", - заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер после утверждения документа.
Теперь странам ЕС предстоит в двухгодичный срок перенести положения директивы в свои законодательства.
Директива предполагает, что интернет-платформы в случаях, когда пользователи размещают на них не принадлежащий им контент, обязаны заключать с владельцами авторских прав на него соглашения об использовании произведений, что подразумевает денежные выплаты. В противном случае владельцы интернет-платформ могут быть признаны виновными в нарушении авторских прав.
Для эффективного и оперативного контроля за появлением таких публикаций будут использоваться агрегаторы контента. Они, однако, не будут применяться в отношении ряда сайтов, например "Википедии". Также отчисления авторам не должны выплачиваться в случае краткого цитирования произведений или публикации пародий на них.
Другое положение директивы расширяет права издателей СМИ, позволяя им получать вознаграждение при использовании их материалов интернет-платформами. Как отмечают эксперты, документ при этом разрешает сайтам свободно размещать адресные ссылки на статьи и другие материалы СМИ.
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