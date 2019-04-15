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Правительство отказалось от идеи видеофиксации техосмотра

16:00 15.04.2019 Источник: Интерфакс

Поправки правительства РФ ко второму чтению законопроекта о техосмотре исключают обязательную видеофиксацию процедуры техосмотра автомобилей, сообщил в понедельник "Интерфаксу" председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев.

По его словам, "будет только две фотографии: начало прохождения техосмотра и завершения". Соответствующие изменения предусмотрены в поправках, поступивших из правительства ко второму чтению законопроекта. 

Предполагается, что Госдума рассмотрит законопроект во втором чтении 16 апреля.

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