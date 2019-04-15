Лукашенко заявил о поддержке политики Эрдогана по защите интересов Турции

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил полную поддержку политики президента Турции Тайипа Эрдогана по защите национальных интересов своей страны. Соответствующую позицию он озвучил в интервью турецкому Анатолийскому агентству, фрагменты которого в понедельник приводит агентство БелТА.

"Я поддерживаю господина Эрдогана по многим вопросам, когда он отстаивает суверенитет и независимость. Точно такую же позицию я занимаю в Беларуси", - отметил Лукашенко.



"Американцам не нравится ваша [руководства Турции] позиция, - констатировал белорусский лидер. - Вы закупили в России оборонительное оружие, которое вам очень нужно и которое тогда нельзя было где-то купить дешевле, и вас за это уже не критикуют, а пытаются избивать".



"За любую политику независимости Турцию начинают критиковать, начинают на Турцию нападать. Значит, Турция занимает правильную позицию с точки зрения защиты национальных интересов", - считает белорусский президент. "Как только ваши конкуренты - может быть, и соперники - начинают вас критиковать, знайте, что вы поступаете правильно", - сказал президент Белоруссии.

