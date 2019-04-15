0
0
75
НОВОСТИ

Число безработных к 2024 году может вырасти в два раза - эксперт

17:12 15.04.2019 Источник: РБК

Численность безработных россиян может увеличиться к концу президентского срока Владимира Путина ​с текущих 3,5–4 млн человек до 7,7–7,8 млн и составить 9,6–9,7% от численности рабочей силы. Это обуславливается повышением пенсионного возраста в России, говорится в статье доктора экономических наук, главного научного сотрудника Института макроэкономических исследований ВАВТ​ Минэкономразвития Алексея Кашепова, опубликованной в научном журнале ВНИИ труда — исследовательского института, подведомственного Министерству труда.

Согласно официальному прогнозу правительства, пенсионная реформа не приведет к росту безработицы.  РБК

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:32 15.04.2019
В Тель-Авиве впервые в мире напечатали живое сердце на 3D-принтере
0
51
17:00 15.04.2019
Порядка 2 млн человек остались без крыши над головой в результате наводнений в Иране
0
106
16:32 15.04.2019
В Сербии сообщили о скором начале работ по строительству ответвления "Турецкого потока"
0
121
16:12 15.04.2019
Лукашенко заявил о поддержке политики Эрдогана по защите интересов Турции
0
144
16:00 15.04.2019
Правительство отказалось от идеи видеофиксации техосмотра
0
167
15:32 15.04.2019
Жириновский намерен оспорить решение суда, оставившего без удовлетворения его иск к британскому журналисту
0
174
15:12 15.04.2019
ЕС утвердил директиву о защите авторского права в интернете
0
185
15:00 15.04.2019
"Ингосстрах" снизил ставку ОСАГО в Москве и Московской области
0
201
14:32 15.04.2019
Швеция готова вводить санкции против стран ЕС, отказывающихся принимать мигрантов
0
271
14:12 15.04.2019
У СВР увеличится количество машин с мигалками
0
269

Возврат к списку