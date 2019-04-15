Число безработных к 2024 году может вырасти в два раза - эксперт

17:12 Источник: РБК

Численность безработных россиян может увеличиться к концу президентского срока Владимира Путина ​с текущих 3,5–4 млн человек до 7,7–7,8 млн и составить 9,6–9,7% от численности рабочей силы. Это обуславливается повышением пенсионного возраста в России, говорится в статье доктора экономических наук, главного научного сотрудника Института макроэкономических исследований ВАВТ​ Минэкономразвития Алексея Кашепова, опубликованной в научном журнале ВНИИ труда — исследовательского института, подведомственного Министерству труда.

Согласно официальному прогнозу правительства, пенсионная реформа не приведет к росту безработицы. РБК