Число безработных к 2024 году может вырасти в два раза - эксперт
17:12 15.04.2019 Источник: РБК
Численность безработных россиян может увеличиться к концу президентского срока Владимира Путина с текущих 3,5–4 млн человек до 7,7–7,8 млн и составить 9,6–9,7% от численности рабочей силы. Это обуславливается повышением пенсионного возраста в России, говорится в статье доктора экономических наук, главного научного сотрудника Института макроэкономических исследований ВАВТ Минэкономразвития Алексея Кашепова, опубликованной в научном журнале ВНИИ труда — исследовательского института, подведомственного Министерству труда.
Согласно официальному прогнозу правительства, пенсионная реформа не приведет к росту безработицы. РБК
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