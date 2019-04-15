В Тель-Авиве впервые в мире напечатали живое сердце на 3D-принтере
17:32 15.04.2019 Источник: Эхо Москвы
Ученые из Университета Тель-Авива впервые в мире напечатали на 3D-принтере живое сердце. В пресс-службе учебного заведения рассказали, что орган размером с ягоду, был воссоздан из жировых клеток, взятых у пациента. Они были преобразованы в стволовые клетки сердца и смешаны с соединительной тканью.
Примерно через год можно будет говорить о массовой пересадке органов кроликам и крысам, а через десяток лет, как ожидается, появится возможность печатания органов прямо в больницах для пациентов, ожидающих трансплантации. Эхо Москвы
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