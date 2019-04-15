В США успешно провели IPO компании Tufin — поставщика программного обеспечения в сфере кибербезопасности
19:13 15.04.2019
Компания Tufin Software Technologies Ltd, занимающаяся поставками программного обеспечения в сфере кибербезопасности для корпораций, провела первичное публичное размещение акций (IPO) на Нью-Йоркской фондовой бирже, сообщает Fort Ross Ventures, входящий в экосистему Сбербанка. По итогам первого дня торгов рыночная капитализация компании превысила 600 млн долл. Венчурный фонд под управлением Fort Ross Ventures - один из ранних инвесторов компании, первые инвестиции в Tufin были проведены еще 2013 году и с того времени она превратилась в одну из лидирующих компаний, в сфере обеспечения сетевой безопасности. По оценкам экспертов, доходность фонда с момента инвестирования в годовом эквиваленте составила около 45% годовых.
«Мы инвестировали в Tufin не только как в коммерчески успешный проект, но и с целью развития безопасной цифровой среды как в Сбербанке, так и по всему миру, - говорит управляющий партнер Fort Ross Ventures Виктор Орловский. - Уникальный продукт, разработанный опытной израильской командой, показался нам интересной возможностью, которая полностью соответствует этим целям. Взаимодействие с банком как со стратегическим партнером позволяет нам совместно с ведущими международными венчурными фондами инвестировать в лучшие мировые стартапы и открывать для них возможности российского рынка. Это первое IPO в портфеле фондов под управлением Fort Ross Ventures».
«Вопросы обеспечения информационной безопасности и безопасности банковских процессов относятся к числу ключевых приоритетов Сбербанка, - отмечает первый зампредседателя правления Сбербанка Лев Хасис. - Мы внимательно следим за всеми ведущими разработками в этой области. Tufin — один из наших партнеров, мы рады прогрессу этой компании и планируем развивать наше сотрудничество и в дальнейшем».
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