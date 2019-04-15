Путин расширил полномочия Роскосмоса
20:00 15.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий полномочия Роскосмоса в сфере создания коммерческих и некоммерческих организаций. Документ в понедельник опубликован на официальном портале правовой информации.
В состав корпорации теперь смогут войти общества с ограниченной ответственностью, ассоциации, фонды, автономные некоммерческие организации. Помимо этого, с Роскосмоса снимаются ограничения на создание некоммерческих и коммерческих организаций различных организационно- правовых форм. Госкорпорация получит право принимать участие и в работе иностранных структур, но только если это соответствует тем целям, для которых она была создана.
Согласно действующим нормам, Роскосмос может создавать только собственные учреждения и некоммерческие организации. Нормы об участии в иностранных структурах на сегодняшний день отсутствуют. Теперь же уточнен порядок определения цены находящегося в федеральной собственности имущества, в том числе земельных участков, при его передаче в качестве имущественного взноса Роскосмоса, полномочия наблюдательного совета госкорпорации.
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