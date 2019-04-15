У горящего Собора Парижской Богоматери обрушился шпиль (ВИДЕО)

21:13 Источник: Интерфакс

В результате пожара обрушился шпиль Собора Парижской Богоматери, сообщает французская газета "Монд". Ранее в пожарной службе сообщили, что в соборе проходили реставрационные работы.

Представитель полиции сообщил журналистам, что, скорее всего, в ближайшее время потушить пожар не удастся. "Будет гореть еще долго", - сказал он.

Окружающая собор территория оцеплена.