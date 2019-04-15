У горящего Собора Парижской Богоматери обрушился шпиль (ВИДЕО)
21:13 15.04.2019 Источник: Интерфакс
В результате пожара обрушился шпиль Собора Парижской Богоматери, сообщает французская газета "Монд". Ранее в пожарной службе сообщили, что в соборе проходили реставрационные работы.
Представитель полиции сообщил журналистам, что, скорее всего, в ближайшее время потушить пожар не удастся. "Будет гореть еще долго", - сказал он.
Окружающая собор территория оцеплена.
Moment Spire of Notre Dame cathedral collapses#NotreDame https://t.co/3mWYOktnuXpic.twitter.com/T4fTKqwBy5— RT (@RT_com) April 15, 2019
'It's falling!'— RT (@RT_com) April 15, 2019
Spire collapses as fire ravages #NotreDame cathedralhttps://t.co/UQo9jOPw5P pic.twitter.com/9ZJ3Q7VnY8
НОВОСТИ
- 22:00 15.04.2019
- СМИ сообщили о бегстве из страны главного военного прокурора Украины
- 20:25 15.04.2019
- В Париже горит Нотр-Дам (ВИДЕО)
- 20:00 15.04.2019
- Путин расширил полномочия Роскосмоса
- 19:20 15.04.2019
- США сохранят часть контингента в Сирии, чтобы не допустить усиления влияния РФ и Ирана - Госдеп
- 19:13 15.04.2019
- Компания из портфеля венчурного фонда Сбербанка провела IPO
- 18:40 15.04.2019
- Россияне смогут получить паллиативную помощь вне зависимости от прописки
- 18:00 15.04.2019
- Новое стратегическое оружие РФ не подпадает под ограничения ДСНВ - посол Антонов
- 17:32 15.04.2019
- В Тель-Авиве впервые в мире напечатали живое сердце на 3D-принтере
- 17:12 15.04.2019
- Число безработных к 2024 году может вырасти в два раза - эксперт
- 17:00 15.04.2019
- Порядка 2 млн человек остались без крыши над головой в результате наводнений в Иране
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать