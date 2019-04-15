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НОВОСТИ

СМИ сообщили о бегстве из страны главного военного прокурора Украины

22:00 15.04.2019

Украинский журналист Василий Крутчак на своей странице в Facebook сообщил о том, что из Украины бежал главный военный прокурор. 

«Толик Матиос покинул страну. Зеленскому и Коломойскому он не нужен, потому что предателей не покупают, а Петр (Порошенко - ред.) будет его догонять даже не из-за слива информации про Свинарчуков, а из-за видео с сыном», - пишет Крутчак.

Журналист спрашивает, кто же из оставшихся чиновников в военной прокуратуре будет теперь отвечать «за десятки сфальсифицированных доказательств и протоколов», кто из них первым пойдет на сделку со следствием и расскажет, как совершались преступления под личным давлением руководства военной прокуратуры.

Крутчак пояснил, что сведения о бегстве Матиоса ему поступили от источников из окружения прокурора. Позднее он пообещал назвать страну, в которую отправился прокурор.  ТК Звезда

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