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Огонь не затронул реликвии - представитель Нотр-Дам

22:40 15.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Реликвии собора Парижской Богоматери, где в понедельник вечером начался сильный пожар, находятся в безопасности. Об этом в понедельник журналистам сообщил представитель собора Андре Фино.

По его словам, "все священные предметы находятся в ризнице, им ничего не угрожает".

В 1239 году в собор была доставлена реликвия, почитаемая как терновый венец Христа.


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