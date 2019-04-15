Огонь не затронул реликвии - представитель Нотр-Дам

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Реликвии собора Парижской Богоматери, где в понедельник вечером начался сильный пожар, находятся в безопасности. Об этом в понедельник журналистам сообщил представитель собора Андре Фино.

По его словам, "все священные предметы находятся в ризнице, им ничего не угрожает".



В 1239 году в собор была доставлена реликвия, почитаемая как терновый венец Христа.





