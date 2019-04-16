Мэр Парижа: Нам удалось спасти предметы культа и произведения искусства из горящего собора
00:15 15.04.2019 Источник: Интерфакс
Пожарные и власти Парижа сумели эвакуировать ценные предметы культуры и произведения искусства из объятого пламенем Собора Парижской Богоматери, сообщила мэр Парижа Анна Идальго.
"Нам удалось спасти предметы культа и произведения искусства", - сказала она журналистам в Париже. А.Идальго не предоставила точных данных о том, сколько ценностей в итоге удалось вынести из собора.
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